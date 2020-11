Mentre WINDTRE si appresta ad abilitare la funzione che offre giga illimitati a tutti gli studenti per quanto riguarda la didattica online, dopo che alcuni importanti esponenti del governo ne avevano avanzato la richiesta agli operatori italiani, si inizia già muovere la macchina dei rumor circa quelle che potrebbero essere le offerte di Natale di WINDTRE.

Le offerte attese per questo Natale

Sebbene l’operatore non abbia ancora pubblicato il listino di Natale, restano prevedibili (ma non certe) alcune novità a cui WINDTRE starebbe lavorando e che potrebbe presentare nel corso delle prossime settimane anche in virtù di quanto aveva presentato l’anno scorso.

Le offerte “tutto compreso”, ovvero quelle che integrano Voce e Internet, potrebbero vedere l’arrivo di un numero maggiore di GB di traffico, si pensa fra i 10 e 40 GB, considerando il maggiore utilizzo del traffico durante le prossime settimane ed evidentemente sotto le vacanze di Natale dove saranno frequenti video chiamate con amici e familiari.

WINDTRE potrebbe inoltre presentare una particolare Christmas Card con Internet compreso, così come una variazione per quanto riguarda il piano “Call Your Country” per i tanti utenti che usano il traffico mobile e dati per restare in contatto con persone in altri paesi.

È attesa qualche novità anche per quanto riguarda una chiacchierata offerta per la famiglia, possibilmente pensata per permettere la condivisione di traffico fra più SIM.

Gli smartphone in offerta con Black Days

Oggi, 20 novembre 2020, l’operatore arancione svela gli smartphone che saranno in offerta con i Black Days fino prossimo 6 dicembre:

Samsung Galaxy A20e, a 119,00 euro invece di 189,00 euro;

invece di 189,00 euro; Huawei P Smart 2020, a 149,90 euro invece di 199,90 euro;

invece di 199,90 euro; Redmi 9, a 129,90 euro invece di 169 euro.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche