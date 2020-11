Nelle scorse ore OnePlus ha annunciato ufficialmente una selezione di offerte e altre iniziative promozionali che verranno attivate sullo store proprietario online e su Amazon in occasione del Black Friday 2020.

Se questa mattina vi avevamo già parlato di Amazon per le offerte della Settimana del Black Friday e per lo sconto allettante sui prodotti Warehouse, queste nuove offerte targate OnePlus, che in parte sfrutteranno proprio la vetrina del colosso dello shopping, si pongono sulla scia di quelle che vi avevamo già presentato agli inizi del mese.

Offerte OnePlus per il Black Friday 2020 (23 novembre – 3 dicembre 2020)

In questa selezione di offerte, il produttore cinese ha scelto di inserire accessori e smartphone, nella fattispecie si tratta di OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord, OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100.

Gli sconti e le iniziative disponibili sullo store ufficiale e su Amazon saranno differenziati e variamente distribuiti nel periodo promozionale di riferimento.

In particolare, a partire dal 23 novembre fino al 3 dicembre, gli utenti troveranno i flagship 2020 con le seguenti offerte sullo store OnePlus (ecco il link diretto):

150€ di sconto su OnePlus 8 8GB RAM + 128GB (ecco la nostra recensione) con il codice BF2020

di sconto su 8GB RAM + 128GB (ecco la nostra recensione) con il codice BF2020 100€ di sconto su OnePlus 8 12GB di RAM + 256GB con il codice FRIDAY2020

di sconto su 12GB di RAM + 256GB con il codice FRIDAY2020 100€ di sconto su OnePlus 8 Pro (ecco la nostra recensione) + gratis le Bullets Wireless Z

A seguire, per la sola giornata del 27 novembre 2020, gli utenti avranno accesso ad uno sconto nella misura del 50% sugli accessori ufficiali sullo store OnePlus (ecco il link diretto), sono esclusi i prodotti delle categorie Gear e Audio.

Sempre il 27 novembre e sempre sullo store di OnePlus, ci saranno due drop esclusivi alle ore 11 e alle ore 14: gli utenti potranno acquistare una Blind Box da 9,99€ con merchandise OnePlus esclusivo.

Spostandoci su Amazon.it, dal 27 al 30 novembre, saranno disponibili le seguenti offerte:

200€ di sconto su OnePlus 8 Pro

di sconto su 50€ di sconto su OnePlus Nord 12GB RAM + 256GB (ecco la nostra recensione)

di sconto su 12GB RAM + 256GB (ecco la nostra recensione) 35€ di sconto su OnePlus Nord N10 5G (ecco la nostra recensione)

di sconto su OnePlus Nord N10 5G (ecco la nostra recensione) 20€ di sconto su OnePlus Nord N100

