Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a “sfornare” senza sosta nuove versioni beta per Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma e, dopo la versione 2.20.207.2 di cui vi abbiamo parlato soltanto ieri e la versione 2.20.206.11 di alcuni giorni fa, è arrivato il momento di una nuova release: stiamo parlando della versione 2.20.207.3.

Le novità di WhatsApp Beta 2.20.207.3 per Android

Non aspettatevi rivoluzioni, in quanto si tratta soltanto di un piccolo update attraverso il quale il team di sviluppatori che lavora alla versione Android dell’app va a introdurre una modifica già implementata nell’applicazione destinata ai dispositivi basati su iOS (ossia la versione 2.20.130.14 beta, rilasciata la scorsa settimana), allineandole così da questo punto di vista.

Con la versione 2.20.207.3 di WhatsApp Beta per Android, infatti, la sezione chiamata fino a questo momento FAQ viene rinominata in Help Center, in modo da mettere maggiormente in evidenza che si tratta del posto in cui gli utenti possono ricevere assistenza e avere informazioni sulle principali feature del popolare servizio di messaggistica.

Questa piccola novità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando sarà effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti. Ricordiamo che la scorsa settimana, sempre nel canale Beta, ha fatto il proprio ingresso un’altra nuova feature molto attesa come quella dei messaggi effimeri. Se desiderate sapere come funzionano ed a cosa servono, qui trovate il nostro articolo dedicato.

Come scaricare la nuova versione beta

L’aggiornamento 2.20.207.3 di WhatsApp beta è attualmente in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link). Per coloro che invece non fossero riusciti ad iscriversi alla beta ma volessero ugualmente provare tale release, è possibile installare manualmente l’APK della versione 2.20.207.3 di WhatsApp beta scaricandolo da APK Mirror (seguendo questo link).