Sono bastate poche settimane a Samsung Galaxy Note 20 Ultra per diventare lo smartphone 5G più venduto al mondo nel mese di settembre. Lo afferma Counterpoint Research, autorevole firma nel campo delle ricerche di mercato, secondo cui il nuovo flagship di Samsung è riuscito rapidamente a scalzare dalla vetta della classifica Huawei P40 Pro, precedente leader di mercato.

Va detto che la top 10 di questa particolare classifica è equamente divisa tra Huawei e Samsung, che collocano tre dispositivi a testa, con OPPO ferma a quota due e vivo e HONOR a completare la classifica. Qui sotto potete vedere le percentuali, tutte molto ravvicinate e decisamente suscettibili di rapidi cambiamenti nel corso dei prossimi mesi.

Non sorprende il fatto che sette smartphone su dieci siano cinesi, visto che il 60% del mercato 5G è in Cina e che nel resto del mondo è decisamente in ritardo. Più interessante invece la presenza di modelli relativamente economici in classifica, a testimonianza del fatto che il 5G non è un mercato per i soli flagship.

Samsung sembra pronta ad allinearsi alla concorrenza nelle fasce inferiori del mercato, con la serie Galaxy A, mentre Huawei può contare sul mercato cinese, dove detiene già una quota del 50% nel segmento dei telefoni 5G. Sarà assolutamente interessante capire dove andrà a posizionarsi Apple in questa particolare classifica, dopo la presentazione e la commercializzazione della serie iPhone 12, che potrebbe cambiare radicalmente i dati relativi alle vendite.

Nel frattempo però vale la pena ricordare che Huawei ha presentato la serie Mate 40 e che Samsung anticiperà a gennaio il lancio della serie Galaxy S21, proprio per contrastare le vendite dei nuovi iPhone.