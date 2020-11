Mancano ormai poche settimane al lancio della serie Samsung Galaxy S21, che avrebbe dovuto essere anticipato al mese di gennaio per contrastare le vendite dei nuovi iPhone 12, ma che a quanto pare sarà lanciato nel mese di febbraio. È ancora una volta il leaker Ice universe, una costante affidabile per quanto riguarda Samsung, a fornirci nuove succose anticipazioni sul design, mentre più avanti parleremo del lancio.

Cornici ridottissime

A finire sotto la lente di ingrandimento è Samsung Galaxy S21 Ultra, il modello top della nuova line-up, del quale sono stati mostrati alcuni schemi CAD, che hanno permesso di effettuare il render che vedete in copertina. Se le cornici laterali ridotte non sono più una novità, grazie anche alla curvatura dello schermo che le rende quasi invisibili, per la prima volta le dimensioni della cornice inferiore sono allo stesso livello, qualcosa di mai visto finora.

Anche la curvatura laterale del display sembra decisamente più ripida rispetto a quanto visto sulla serie S20, almeno per quanto riguarda la parte finale, rastremata in maniera molto efficace agli angoli. Quello che stupisce è proprio la cornice inferiore, di cui si vedono un paio di dettagli nella galleria soprastante.

A quanto pare Samsung sarebbe riuscita a risolvere i problemi che hanno da sempre costretto i produttori a mantenere leggermente superiori alle altre tre cornici le dimensioni del chin, il “mento” dello smartphone. Sarà con ogni probabilità lo stesso colosso cinese, se le immagini corrisponderanno alla realtà, a spiegarci quali sono state le soluzioni tecniche che hanno permesso di raggiungere un simile risultato.

Mancano immagini relative alla cornice superiore, ma sembra altamente improbabile che Samsung abbia optato per una soluzione con la cornice superiore più spessa delle altre, visto che in passato ha già dimostrato di essere in grado di ottenere ottimi risultati.

Niente lancio anticipato?

Le più recenti indiscrezioni davano per scontata la decisione di Samsung di anticipare a gennaio la presentazione della nuova serie, al fine di contrastare le vendite degli iPhone 12. Secondo una fonte anonima, ma ritenuta affidabile da AndroidHeadlines, la presentazione si terrà a febbraio, in linea quindi con quanto avvenuto negli anni scorsi.

Va detto che, a corroborare la notizia, c’è la mancanza di informazioni relative alla disponibilità della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 875, che dovrebbe essere utilizzata nelle versioni per il mercato cinese e nord americano. Il produttore californiano non ha ancora presentato il nuovo chipset e anche Samsung potrebbe non avere informazioni dettagliate al riguardo.

Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire le intenzioni del colosso sud coreano, insieme al design reale di Samsung Galaxy S21 Ultra, che potrebbe differire leggermente rispetto a quello degli altri S21, giustificando almeno in parte la differenza di prezzo.