Samsung Galaxy Z Fold 2 rappresenta lo smartphone pieghevole più impressionante rilasciato finora, nonché uno dei migliori dispositivi Android del 2020.

Secondo la testata coreana ETNews, il suo successore sarà un dispositivo estremamente impressionante a partire dalla fotocamera selfie sotto il display.

Galaxy Z Fold 3 potrebbe essere il primo smartphone Samsung con fotocamera in-display

Il pannello del display in grado di supportare questa soluzione sarebbe realizzato da Samsung Display, mentre il sensore della fotocamera sarebbe sviluppato dalla divisione System LSI di Samsung.

Oltre all’hardware specifico, sembra che Samsung stia lavorando anche a un sofisticato algoritmo di correzione dell’immagine che migliorerà la qualità delle foto scattate dalla fotocamera.

A parte la fotocamera in-display, Samsung Galaxy Z Fold 3 dovrebbe offrire il supporto per S Pen, ma non dovrebbe presentare un vano per riporre la stilo.

Attualmente, l’unico smartphone dotato di una fotocamera selfie sotto il display è Axon 20 5G di ZTE annunciato in Cina a settembre, mentre Xiaomi dovrebbe commercializzare la sua soluzione di terza generazione il prossimo anno.

Secondo quanto riferito, il prossimo anno Samsung prevede di differenziare i suoi smartphone pieghevoli con fotocamere sotto il display e questo potrebbe voler dire aspettare fino al 2022 prima che questa soluzione arrivi su un’ammiraglia della serie Galaxy S.

In copertina Samsung Galaxy Z Fold 2