Recensione caricabatterie wireless Xiaomi 55W – Nello scorso mese di agosto Xiaomi ha presentato un nuovo caricabatterie wireless da 55 watt, pensato per Xiaomi Mi 10 Ultra ma perfettamente compatibile con altri smartphone in commercio.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di provarlo, al fine di valutarne le prestazioni, con diversi smartphone, Xiaomi ma non solo. Vi raccontiamo dunque come va e perché non dovrebbe mancare sulla vostra scrivania, soprattutto in virtù del prezzo.

Elegante su qualunque scrivania

Anche se l’aspetto estetico non dovrebbe essere una discriminante al momento dell’acquisto, il carica batterie wireless da 55 watt di Xiaomi è molto elegante in virtù della sua livrea nera e oro. La base, sul cui retro è presente una presa USB Type-C per l’alimentazione, è in color oro, che ben si abbina a qualsiasi scrivania, chiara o scura che sia.

Lo stand invece è di colore nero, molto elegante, con il logo e le scritte color oro per richiamare la base. Nella confezione di vendita è presente un piccolo rialzo aggiuntivo che permette di tenere più in alto lo smartphone e utilizzare eventualmente la fotocamera posteriore in alcuni modelli Xiaomi.

Il caricabatterie è perfetto dunque per la vostra scrivania visto che permette di avere il pieno controllo del display anche durante la ricarica. Nello stand inclinato è presente una feritoia per il passaggio dell’aria: al suo interno è infatti presente una piccola ventola che permette di mantenere sotto controllo le temperature durante la ricarica. È sufficientemente discreta e il rumore può essere percepito solo in ambienti particolarmente silenziosi, senza mai risultare fastidioso.

Rapido ed efficace

Ottime le prestazioni, con tutti i modelli da noi provati, a partire da un iPhone X che è stato ricaricato in poco più di due ore. Di tutt’altro livello invece le prestazioni con uno Xiaomi Mi 10, che viene ricaricato completamente in poco più di un’ora, un risultato in linea con la versione “base” da 30 watt.

Non abbiamo avuto modo di provarlo con uno Xiaomi Mi 10 Ultra, smartphone per il quale è stato pensato questo caricabatterie, ma nel caso decideste di comprarlo sappiate che bastano 53 minuti per la ricarica completa, un risultato davvero niente male.

Va considerato che nella confezione di vendita non è incluso alcun caricabatterie per cui dovrete utilizzare quello presente in confezione o acquistare un modello da almeno 65 watt. Noi lo abbiamo provato con il caricabatterie Xiaomi da 65 watt con uscita USB Type-C, al fine di sfruttare la massima potenza a disposizione. Potete utilizzare anche alimentatori meno potenti ma in questo caso la velocità di ricarica ne risentirà inevitabilmente.

Economico, ecco dove acquistarlo

Oltre a essere molto bello dal punto di vista estetico, il caricabatterie wireless è decisamente economico per le potenzialità offerte. Lo trovate in offerta su Cafago, che ringraziamo per averci fornito sample, a soli 27,99 euro in offerta lampo. Vi consigliamo di approfittarne molto velocemente perché l’offerta è limitata a pochi pezzi.