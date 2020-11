Di cosa è capace Google Fotocamera 8.0 sui Google Pixel abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo, mentre in quest’altro di recente abbiamo analizzato le prestazioni di un porting (cioè di un adattamento) di Google Fotocamera 7 su uno Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Se respirate l’aria dell’ambiente tecnologico avrete notato che le attenzioni intorno al software di scatto americano sono parecchie, e ciò è dovuto principalmente al compromesso individuato da Google tra semplicità d’uso, funzioni e qualità degli scatti che lo rende uno dei più ambiti sulla piazza. La stessa aria evidentemente la respirano anche gli sviluppatori, che lavorano sodo per adattare Google Fotocamera 8.0 al maggior numero di smartphone dal momento che Google tiene per i suoi il software ufficiale.

Lo sviluppatore Arnova8G2 ha preparato dei porting di Google Fotocamera 8.0 completi di tutte le novità viste di recente, come l’interfaccia grafica o la modalità Cinematic, per parecchi smartphone. Tra i supportati rientrano ASUS ZenFone 6 e 7 Pro, ROG Phone 3, i OnePlus da 7 a 8T (Nord incluso), OPPO Find X2 Pro, Poco X3, Realme X2 Pro, Redmi Note 7 Pro, 9S, e 9 Pro, Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G, Xiaomi Mi Note 10 Lite e Mi Note 10 Pro, Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 10 e Mi 10 Ultra.

Il supporto ad altri modelli, siamo sicuri, arriverà nelle prossime settimane.

Potrebbe interessarti: Questa app vi consiglia la giusta build di Google Fotocamera da installare