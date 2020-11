Nuove applicazioni e giochi vengono pubblicati ogni giorno sul Google Play Store. Oggi vi proponiamo una selezione che comprende tre nuove app e un nuovo gioco che meritano di essere provati questa settimana dagli utenti Android.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Bridge Constructor: The Walking Dead è un rompicapo che unisce il gameplay leggendario e avvincente di Bridge Constructor con l’universo post-apocalittico della popolare serie TV The Walking Dead.

Lo scopo del gioco consiste nel lottare contro orde di vaganti e comunità di umani ostili, costruendo ponti e altre strutture fra i paesaggi desolati e gli edifici in rovina, alleandosi con i personaggi più amati della serie, come Daryl, Michonne ed Eugene.

Il titolo di Headup è caratterizzato da una spassosa fisica ragdoll ed è possibile sfruttare vari oggetti presenti nei livelli, esplosivi ed esche per attirare i vaganti in trappole letali e salvare i sopravvissuti.

Bridge Constructor: The Walking Dead è disponibile per Android al prezzo di € 5,49 senza acquisti in-app ed è reperibile nel Play Store di Google attraverso il badge che trovate sotto al trailer.

KinScreen

KinScreen è un’app che mantiene automaticamente lo schermo acceso mentre si usa lo smartphone e lo spegne più rapidamente quando non lo si utilizza per risparmiare sul consumo della batteria.

Questo avviene senza la necessità di toccare lo schermo del dispositivo sfruttando il sensore di prossimità, con la possibilità di configurare il comportamento del display, sia da acceso che da spento, in base a varie gesture (coprendo lo schermo, inclinandolo, ecc.), oppure manualmente tramite widget o impostando dei timeout.

KinScreen è disponibile per Android gratuitamente senza pubblicità, ma è supportata da acquisti in-app opzionali necessari per sbloccare tutte le funzionalità. Lo strumento è rintracciabile nel Play Store tramite il badge che trovate a seguire.

Kanbani

Kanbani è un’app per la produttività che funge da organizer, task manager e planner per gestire tutte le cose da fare. Tutte le attività vengono organizzate in elenchi a seconda del loro stato (Eseguito, Completato, ecc.), ognuno dei quali può essere integrato con altri elenchi in bacheche (famiglia, lavoro, studio, ecc.).

Kanbani permette di organizzare le attività anche in base alle loro scadenze, inoltre può funzionare completamente offline o sincronizzarsi con i popolari servizi cloud.

Kanbani è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è raggiungibile nel Play Store tramite il badge che trovate a seguire.

Poweramp Equalizer (accesso in anteprima)

Poweramp Equalizer è un’app equalizzatore basata sull’omonimo lettore audio dotato di numerose funzionalità, tra le quali il numero di bande e le frequenze configurabili, potenti controlli dei toni, gestione dei preset, preamplificatore, limitatore e compressore.

L’equalizzatore supporta la maggior parte delle app di riproduzione o streaming di terze parti e presenta un’interfaccia utente basata su Poweramp, con notifiche configurabili e il supporto per skin e pacchetti preimpostati di terze parti.

Poweramp Equalizer è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma attualmente è ancora in fase di sviluppo, pertanto potrebbe riservare qualche bug. L’app è rintracciabile nel Play Store tramite il badge che trovate a seguire.