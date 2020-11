La pandemia di Coronavirus ha senza dubbio rivoluzionato tante delle abitudini degli italiani ed anche il loro rapporto con gli acquisti online in questi mesi è cambiato, così come ci conferma una nuova indagine condotta da Kaspersky.

I pericoli degli acquisti online in questo periodo

Stando a quanto emerge da tale studio, infatti, l’82% degli italiani durante l’ormai imminente Black Friday è disposto a condividere i propri dati personali, come l’indirizzo email o il numero di telefono, in cambio di grandi offerte mentre soltanto il 32% degli intervistati è consapevole dei rischi a cui si va incontro quando si decide di acquistare da brand sconosciuti che propongono offerte online particolarmente accattivanti.

Probabilmente quest’anno ancora più che in passato tanti utenti proveranno a sfruttare le offerte del Black Friday per risparmiare sui regali di Natale ma soltanto il 27% degli italiani è consapevole del fatto che proprio in questo periodo le truffe online siano più diffuse e, proprio per tale motivo, il 18% degli intervistati ha dichiarato che farà i propri acquisti di Natale solo da grandi brand, così da non correre rischi.

Se volete affrontare la “stagione degli acquisti” con un po’ di tranquillità in più, ricordate di scegliere soltanto shop online affidabili (e, in cado di dubbi, cercate le recensioni o informazioni sui social network), accertatevi che i metodi di pagamento accettati siano sicuri e tenete protetta la password dei vostri account online con un password manager.

Il 5G sarà una vera miniera d’oro per gli operatori

E sempre a proposito di studi, secondo il report “Harnessing the 5G Consumer Potential” di Ericsson ConsumerLab il mercato consumer 5G entro il 2030 potrebbe arrivare a valere 31 trilioni di dollari.

Un’importante fetta di tale valore, ossia 3,7 trilioni di dollari, potrebbe essere guadagnata dagli operatori telefonici, con la possibilità che i ricavi siano ancora più elevati sulla base delle eventuali nuove opportunità generate da servizi digitali collegati a tale tecnologia.

Soltanto la commercializzazione dei servizi digitali relativi al 5G dovrebbe essere in grado di garantire agli operatori telefonici fino a 131 miliardi di dollari di ricavi entro il 2030 e buona parte di tali entrate deriverà dalle somme spese dagli utenti per video avanzati, realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR) e gaming in cloud.

Ovviamente anche il settore 5G è stato influenzato negativamente dalla crisi economica conseguente alla pandemia di Coronavirus, tanto che nel giro di un anno si è dimezzata la cifra che il consumatore medio italiano sarebbe disposto a pagare in più per avere questa connettività (passando dal 20% al 10%) ma per i prossimi mesi le previsioni non possono che essere rosee.