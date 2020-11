In queste ultime settimane numerosi utenti hanno scritto messaggi al profilo ufficiale di HONOR, sulla piattaforma Weibo, circa la richiesta di informazioni su come la compagnia gestirà gli aggiornamenti di sicurezza e il servizio post vendita.

Conferme che fanno ben sperare

L’azienda, come riporta Gizmochina, ha tranquillizzato la sua user base dichiarando ufficialmente che non ci saranno cambiamenti per quanto riguarda i due servizi sopracitati, ma che anzi continueranno a funzionare come al solito anche a seguito degli inevitabili cambiamenti a cui andrà incontro nel prossimo futuro.

La conferma da parte di HONOR è molto importante per chi dispone già di un prodotto dell’azienda e chi invece è intenzionato ad acquistarne uno ma è timoroso del futuro, soprattutto a seguito della vendita ufficiale del brand da parte di Huawei decisa per assicurare un futuro alla compagnia cinese.

Il pieno impegno dell’azienda a rilasciare aggiornamenti di sicurezza e a garantire il servizio post vendita, è un importante segnale da parte di un’azienda che si ritroverà ad essere guidata da una nuova compagnia (Shenzhen Smart City Development Group Co) nata dall’unione di trenta aziende accomunate dalla volontà di non lasciare soccombere il brand per via delle grandi complicazioni causate dal ban USA contro Huawei.