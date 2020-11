A due settimane dal Black Friday che quest’anno cade il 27 novembre, Samsung lancia una nuova promozione valida su una selezione di prodotti del proprio store online. Fino al 22 novembre potrete godere di numerosi vantaggi e di uno sconto esclusivo.

Visitando la pagina speciale, di cui trovate il link qui sotto, potete acquistare numerosi prodotti con finanziamento a tasso zero, consegna e installazione gratuita per i prodotti che lo richiedono. L’attuale selezione è valida fino al 15 novembre ma nei giorni successivi sarà rinnovata e potrete continuare a usufruire del secondo vantaggio.

Fino al 22 novembre infatti basterà utilizzare il codice sconto BLACK5 per ottenere un extra sconto del 5% su tutti i prodotti in offerta, migliorando ulteriormente il risparmio. Tra i prodotti in promozione trovate ovviamente smartphone e tablet Android, con sconti particolarmente vantaggiosi, ma anche gli smartphone più recenti e quelli dei mesi scorsi che godono di ottime promozioni.

In offerta trovate anche smart TV di tutte le fasce di prezzo e le soundbar per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza d’uso. E se in vista del natale dovete sostituire qualche elettrodomestico, o regalarvi un nuovo monitor da gaming, potete approfittare dei numerosi sconti e della possibilità di pagare tutto in piccole rate a interessi zero, un fattore da non sottovalutare.

Non vi resta dunque che visitare la pagina speciale del Flash Black Friday di Samsung e scegliere il prodotto che più fa al caso vostro.

