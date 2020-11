Dopo l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta rilasciato lo scorso venerdì in cui abbiamo scoperto le diverse modifiche a cui il team di sviluppo sta lavorando per quanto riguarda la gestione e la modifica dei wallpaper nelle chat, in queste ore la compagnia di Facebook ha iniziato ad inviare la versione 2.20.207.2 di WhatsApp beta.

Novità aggiornamento 2.20.207.2 WhatsApp beta

All’interno del nuovo client è possibile scovare una nuova feature a cui il team di sviluppo sta lavorando e di cui abbiamo modo di scoprire anticipatamente il suo funzionamento sebbene sia ancora in fase di sviluppo: mutare l’audio dei video durante l’editing.

Infatti, com’è possibile notare nell’immagine soprastante, gli sviluppatori di WhatsApp stanno sviluppando una feature che permetterà di disattivare l’audio del video tappando l’apposita icona a forma di speaker, evidentemente per continuare a modificare un video che si vuole condividere senza però essere disturbati dall’audio dello stesso.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento 2.20.207.2 di WhatsApp beta è attualmente in propagazione sul Play Store per tutti gli utenti che sono registrati al canale di beta testing disponibile a questo link. Per chi invece non fosse riuscito ad iscriversi alla beta, è possibile installare manualmente l’APK della versione 2.20.207.2 di WhatsApp beta scaricandolo da questo link di APK Mirror.