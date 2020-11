In occasione della presentazione di OnePlus Nord N100, avvenuta nel mese di ottobre, il produttore cinese aveva annunciato che il display del proprio smartphone più economico di sempre aveva un “normale” schermo a 60 Hz, disattendendo le promesse fatte lo scorso anno.

A quanto pare OnePlus ha fatto un bel po’ di confusione con quello che, alla fine dei conti, è un OPPO A53 rimarchiato. OnePlus Nord N100 infatti può contare su uno schermo a 90 Hz, come confermato ufficialmente dallo stesso produttore.

“OnePlus Nord N100 è dotato di un display a 90 Hz. L’attuale frequenza di refresh dipende dalle impostazioni, dalle applicazioni utilizzate e da eventuali limitazioni dei processi.“

I colleghi di AndroidAuthority hanno acquistato lo smartphone nel Regno Unito e hanno riscontrato l’effettiva presenza, nelle Impostazioni, di una voce che permette di impostare la frequenza di refresh, scegliendo tra 60 e 90 Hz. Ma allora perché affermare che lo schermo opera a “soli” 60 Hz? È presto detto.

Le prestazioni tutt’altro che entusiasmanti dello Snapdragon 460, unite alle altre specifiche tecniche, non garantiscono un’esperienza fluida a 90 Hz in tutte le applicazioni. Per evitare rimostranze da parte degli utenti OnePlus avrebbe quindi scelto di pubblicizzare specifiche inferiori a quelle reali, pur avendo montato uno schermo in grado di operare a frequenze superiori.

Non è ancora chiaro se le prestazioni di OnePlus Nord N100 con il display a 90 Hz saranno accettabili, ma se OnePlus ha scelto di non evidenziare questa caratteristica è probabile che, almeno al momento del lancio, non fossero così entusiasmanti.

