Gli operatori mobile si poggiano sull’infrastruttura degli operatori telefonici, come ad esempio fa Kena Mobile, secondo brand di TIM, che sfrutta l’infrastruttura telematiche dell’operatore italiano per fornire banda ai propri clienti. Spesso utilizzare la rete di un operatore telefonico comporta non potere offrire una velocità di connessione elevata, come nel caso di Kena Mobile che in upload si ferma(va) ad appena 5.76 Mbps.

Si tratta di un errore o di una bella novità?

In queste ore, però, da diversi test fatti in redazione, abbiamo visto un importante cambiamento circa la velocità di upload che, senza alcuna comunicazione da parte dell’operatore, è adesso molto vicina a 30 Mbps. Questa mattina, effettuando test di velocità in alcune città, abbiamo registrato una velocità di gran lunga superiore a quella offerta normalmente, cosa che sembra essere ancora disponibile al momento della stesura della news sebbene sia adesso più vicina ai 15-20 Mbps.

Al momento non è chiaro se il cambio della velocità di upload sia un errore si sistema o se per davvero è stato finalmente rimosso il limite, tant’è vero che anche il servizio clienti non ha dato risposte esaustive in tal senso.

Avete notato anche voi qualche cambiamento circa la velocità di upload con Kena Mobile? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche