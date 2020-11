Kena Mobile arriva ufficialmente nella grande distribuzione con SIM&GO

Kena Mobile, l’apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM, fa il proprio ingresso ufficiale nella grande distribuzione con il lancio sul mercato di “SIM&GO“, la prima SIM prepagata del brand che sarà acquistabile direttamente presso i supermercati.

A dirla tutta, la notizia non costituisce esattamente una sorpresa: ve ne avevamo parlato, facendo specifico riferimento a Esselunga, appena una decina di giorni fa.

Insomma, se il recente report di OpenSignal aveva fotografato la grande crescita degli operatori virtuali (accanto a Iliad), questa è la nuova mossa di Kena Mobile per spingere ulteriormente sull’acceleratore.

Kena Mobile “SIM&GO”: con epay a partire da Esselunga

L’approdo di Kena Mobile “SIM&GO” nella grande distribuzione è figlio della partnership nata con epay, divisione del Gruppo Euronet nonché partner privilegiato di tutte le catene della GDS e della GDO, dove distribuisce prodotti di telefonia, pay tv, ecommerce, contenuti digitali, giochi e software dei maggiori brand.

A conferma di quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, si parte proprio da Esselunga: già a partire da oggi, 18 novembre 2020, i clienti troveranno gli espositori di Kena in prossimità delle casse dei supermercati della nota catena, così da poter aggiungere una SIM&GO al proprio carrello della spesa.

Per quanto riguarda l’attivazione, i clienti in necessità di supporto potranno rivolgersi fisicamente a uno dei 2.500 punti vendita Kena Mobile presenti sul territorio, o più semplicemente chiamare il servizio clienti 181. In ogni caso, l’attivazione è molto semplice e può essere eseguita autonomamente online, recandosi sul sito ufficiale kenamobile.it.

Per tutti i dettagli sulle offerte presenti nel listino di Kena Mobile – che sembra avere apportato un piccolo adeguamento alla velocità di upload –, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata:

OFFERTE KENA MOBILE: INTERNET, CHIAMATE E SMS | NOVEMBRE 2020 | TUTTOANDROID

Sfrutterete questa nuova soluzione per provare Kena Mobile? Fatecelo sapere nel box dei commenti.