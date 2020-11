Nel mese di maggio Instagram aveva dato il via a una nuova feature chiamata Instagram Guides. Aperta solo a un numero ridotto di Creators, Guides inserisce all’interno del proprio profilo una nuova sezione nella quale possono essere inseriti non solo foto o video, ma vere e proprie guide, aggiungendo di fatto al proprio profilo una sorta di blog personale.

Instagram apre Guides per tutti gli utenti

Inizialmente la feature è stata resa disponibile a Creators che pubblicavano contenuti incentrati principalmente sul benessere e sulla salute mentale. Adesso che è stata aperta a tutti, la nuova voce del menù, che è ancora in fase di rollout e comparirà nel corso delle prossime settimane a tutti gli utenti del social network, permette di inserire le proprie “guides” anche in altre categorie, tra cui prodotti, post e luoghi.

Guides consente a Creators e Aziende di personalizzare maggiormente il proprio profilo Instagram, ampliando le possibilità di personalizzazione e consentendo di inserire un articolo leggibile direttamente sul social network. Se prima molti, per rimandare i propri follower a un articolo, ricorrevano a un link inserito nella biografia o al classico swipe up delle stories, che in entrambi i casi riportavano a siti esterni, da oggi potranno semplicemente inserirlo all’interno del proprio profilo. Tale feature incrementerà quindi il tempo di permanenza media sul social network, evitando che un utente possa uscire facilmente dall’app per seguire un link e possa conseguentemente “distrarsi”.

Dopo lo store in-app, Guides si aggiunge all’elenco di novità che il popolare social ha introdotto di recente. Vedremo quali altri cambiamenti interesseranno l’applicazione nel prossimo futuro.