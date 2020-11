In queste ore l’operatore ho. Mobile ha attivato la commercializzazione dell’offerta ricaricabile ho. 6.99 euro ai clienti provenienti dagli operatori PosteMobile, Digi Mobil e Daily Telecom oppure per chi la attiva in alcuni punti vendita fisici.

ho. 6.99 disponibile con 50 GB di traffico

ho. 6.99 offre tutti i mesi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati su rete 4G a velocità massima fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Per attivare l’offerta è necessario sostenere la prima ricarica pari a 9.99 euro, che comprende il costo di attivazione dell’offerta ricaricabile (9 euro) ed il costo della nuova SIM ricaricabile (0.99 euro). Con ho. 6.99 è possibile utilizzare l’offerta anche per il roaming in Unione Europea con nessuna differenza per quanto riguarda la componente telefonica, mentre il traffico dati a disposizione in roaming è pari a 3.3 GB.

L’offerta integrare inoltre anche i seguenti servizi aggiuntivi:

navigazione hotspot;

ho. chiamato;

42121 per il credito residuo;

avviso di chiamata e trasferimento di chiamata.

Vengono invece automaticamente bloccati i numeri a pagamento come 199, 144, 166 e 899 (sebbene sia possibile attivarli a proprio piacimento tramite l’app mobile), così come i servizi digitali a pagamento come suonerie e gli oroscopi.

