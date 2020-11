Fossil è una delle tante aziende che ha all’attivo una nutrita sezione di smartwatch, ed in queste ore presenta il modello Hybrid Smartwatch HR Mini. Il leitmotiv che ha portato allo sviluppo dello smartwatch è da ricercare nella necessità di offrire un prodotto per il pubblico femminile.

Display always-on e tanta autonomia

Fossil Hybrid Smartwatch HR è una via di mezzo fra due mondi, ed infatti presenta componenti tipici degli orologi classici, come ad esempio le lancette per segnalare le ore e i minuti, ed un display che invece permette di mostrare a schermo alcune informazioni come ad esempio il meteo, la data, la distanza percorsa, la batteria rimanente, il battito cardiaco e tanto altro.

Previous Next Fullscreen

Il design premia inoltre chi ha la necessità di indossare un prodotto leggero, poco appariscente ma di classe, da indossare anche sotto una camicia o un vestito da sera. La cassa da 38 mm è spaziosa al punto di offrire la possibilità di sfruttare la componente smart senza compromessi, mentre l’azienda offre tanti cinturini di ricambio per accontentare i gusti di tutti.

Oltre al display always-on e alla tante feature gestibili tramite l’applicazione mobile companion, l’autonomia da ben 2 settimane è forse l’aspetto che maggiormente attira l’attenzione di chi è alla ricerca di un prodotto simile.

Fossil Hybrid Smartwatch HR Mini è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda a partire da 195 dollari, circa 165 euro al cambio.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch