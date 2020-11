Nelle prossime settimane è molto probabile che Xiaomi svelerà le sue carte e mostrerà la gamma Xiaomi Mi 11. In questi giorni ci siamo ritrovati più volte a parlare di alcune delle caratteristiche dei nuovi smartphone di fascia alta del colosso cinese, soprattutto per quanto concerne il display di Xiaomi Mi 11 Pro ed il processore.

Alto refresh, tecnologia MEMC e non solo

Se, per quest’ultimo, è ormai quasi certo che la nuova gamma sarà la prima a montare il SoC Qualcomm Snapdragon 875 atteso al lancio fra pochi giorni durante il Tech Summit 2020, per quanto riguarda il display registriamo l’arrivo di leak e rumor che ci fanno ben sperare.

Infatti, oltre alle voci che indicano l’arrivo di un display QHD+ con refresh rate a 120 Hz – ricordiamo che Xiaomi Mi 10 si ferma a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 90 Hz -, scavando nel codice della beta della MIUI 12, il senior member kacskrz di XDA ha scoperto alcuni importanti rimandi a diverse tecnologie che potrebbero trovare posto all’interno del display di Xiaomi Mi 11 Pro.

Esse fanno riferimento alla tecnologia MEMC, SDR-to-HDR e AI upscaling. Per quanto riguarda la tecnologia MEMC, capace di aggiungere artificialmente dei frame durante la riproduzione video per renderla più fluida, non è la prima volta che la compagnia la integra nei suoi prodotti e Xiaomi Mi 10 Ultra e Xiaomi Mi 10T Pro ne sono la prova. Stessa cosa si può dire anche per l’upmapping SDR-to-HDR che ad esempio è disponibile sul set top box Xiaomi Mi Box 4K.

L’arrivo di queste tecnologie permetterebbe a Xiaomi di offrire feature di altissimo livello all’interno di un dispositivo che si preannuncia essere fra i più interessanti del 2021.

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro