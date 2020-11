Nella giornata del 16 novembre 2020 il Garante per la privacy ha multato Vodafone per telemarketing aggressivo. Nella nota ufficiale rilasciata dal Garante ed in cui sono evidenziati i motivi che hanno portato alla multa da 12.251.601 euro, si scopre che la sanzione arriva a seguito di una lunga istruttoria dopo le denunce di centinaia di segnalazioni da parte di cittadini che sono stati continuamente contattati da Vodafone e dalla sua rete di vendita.

12 milioni di multa per telemarketing

Infatti, come si legge nella nota, “Nel corso dell’istruttoria è emerso, in particolare, un allarmante fenomeno di utilizzo di numerazioni fittizie o comunque non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc) per realizzare i contatti promozionali“. Anche il Codacons si esprime in tal senso e applaude il lavoro svolto dal Garante e la conseguente multa ai danni di Vodafone. Secondo il Codacons, inoltre, “il problema del telemarketing selvaggio è ben lontano dall’essere risolto, e riguarda tutti gli operatori, dalla telefonia all’energia. Ancora oggi gli utenti subiscono quotidianamente telefonate moleste a scopo commerciale.”

Infine, il Garante alla privacy “ha vietato a Vodafone ogni ulteriore trattamento di dati con finalità promozionali o commerciali svolto mediante l’acquisizione di liste anagrafiche da soggetti terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli utenti per la comunicazione dei loro dati.”

Vi è mai capitato di venire contatti assiduamente da call center per finalità di telemarketing? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti qui in basso!

