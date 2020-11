Essential Phone è il nome di una serie di smartphone – o, meglio, di un progetto – che ha conquistato tanti utenti Android e che potrebbe proseguire con una nuova iniziativa, sempre realizzata dal medesimo team: stiamo parlando di OSOM Privacy.

Si tratta di una startup composta quasi prevalentemente da ex dipendenti di Essential e creata da Jason Keats, uno dei primi membri di quell’azienda.

OSOM punta su privacy e qualità

OSOM, che sta per “Out of Sight, Out of Mind“, lavorerà sia sul comparto software che su quello hardware e ha in progetto di rilasciare sette o otto prodotti nell’arco dei prossimi tre anni (il primo dovrebbe arrivare nella seconda parte del 2021).

A dire di Keats, Essential aveva “l’80%” di un’idea vincente per un’azienda ma non è stata in grado di offrire agli utenti un dispositivo progettato per competere con le ammiraglie dei principali competitor e mancava di un aspetto di primaria importanza come la privacy.

Keats ha spiegato che OSOM vuole diventare “il marchio tecnologico n. 1 associato alla privacy” ma ciò non significa che i suoi prodotti saranno super sicuri o saranno proposti come inattaccabili: più semplicemente, l’azienda prevede di dare agli utenti un maggiore controllo sui propri dati, inclusa la possibilità di stabilire ciò che può essere condiviso con app di terze parti.

Per esempio, un utente potrà decidere se la fotocamera o il modulo GPS non devono attivarsi perchè anche se lo richiede una determinata applicazione oppure sarà possibile imporre alle app che inviano le foto di eliminare i metadati per proteggere la propria posizione e altre informazioni sensibili.

Non si tratta di feature innovative ma con i device di OSOM dovrebbero essere alla portata anche degli utenti meno esperti ed è questa la rivoluzione.

E c’è anche la classica ciliegina sulla torta: OSOM ha in progetto di lanciare device premium ad un prezzo concorrenziale, così da poter divenire rapidamente un punto di riferimento nel settore mobile.

I device di questo nuovo brand saranno disponibili negli Stati Uniti, in Europa e in alcune parti dell’Asia.

* * * Nell’immagine di copertina Essential Phone