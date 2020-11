Sembra che quest’anno il Black Friday sia arrivato con largo anticipo rispetto alla data effettiva, che quest’anno ricorre il 27 novembre. Anche Banggood ha già presentato, all’indomani del Single’s Day, le sue proposte per quella che possiamo considerare la giornata dedicata allo shopping, online e nei negozi fisici.

Ricordiamo che nel corso dell’evento saranno distribuiti coupon che porteranno a risparmiare oltre un milione di dollari, davvero niente male, e che oggi si chiude la fase di promozioni speciali dedicate ad alcune categorie di prodotti. Da domani invece parte la nuova iniziativa che consente di ottenere il prezzo più basso depositando solamente 85 centesimi come cauzione.

In alcuni casi il deposito cauzionale sarà leggermente superiore, 2,55 euro, ma potrete ottenere il prezzo migliore su smartphone, monitor, computer e molto altro. Volete sapere quali sono i trend del mercato, i prodotti più acquistati dagli utenti?

C’è l’apposita sezione, dove troverete tutti quei prodotti che hanno venduto almeno 10.000 unità, a testimonianza del loro successo di vendita. Potrete scegliere tra i migliori smartphone e relativi accessori, ma anche prodotti per la micromobilità, computer e accessori, droni, giocattoli e molto altro, con tantissime occasioni che però offrono sconti solamente su un numero limitato di pezzi.

State cercando nuovi gadget per la vostra scrivania, o dovete sostituire alcuni componenti, come monitor o tastiera? Un nuovo smartphone per un familiare? Ecco la sezione dedicata alla tecnologia intelligente, con migliaia di prodotti in promozione fino al 26 novembre.

Il mercato tecnologico è in costante fermento, per cui risulta complesso rimanere aggiornati sulle novità presentate dai produttori. Ecco perché potete consultare l’apposita sezione, che vi mostrerà quello che di nuovo offre il mercato. E che dire dei migliori prodotti per rendere più intelligente la vostra casa?

Dalle postazioni di lavoro domestico, ai sistemi di illuminazione, passando per sensori e interruttori, su Banggood troverete tutto quello che vi serve per iniziare a creare una smart home, o a espanderne le funzionalità se avete già avviato il progetto.

Non manca una sezione dedicata al divertimento, con modelli radiocomandati ma anche co tantissimi droni, telecamere, gimbal e molto altro. E se avete ancora dubbi lasciatevi guidare dalle raccomandazioni di Banggood, che sicuramente non vi deluderanno.

L’evento entrerà nel vivo a partire dal 24, quando ci saranno le anticipazioni del Black Friday riservate agli utenti VIP. Dal 26 novembre infine prenderà il via la Crazy Sale, dove i più veloci saranno premiati. Ci saranno sconti fino all’80% riservati però a un massimo di 200 pezzi per ogni prodotto, quindi dovrete essere molto rapidi e attenti.

A seguire il link per la pagina speciale di Banggood dove potrete trovare tutti i link alle varie sezioni dell’evento. Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram dove quotidianamente troverete tutte le migliori offerte tecnologiche del mercato.

Informazione Pubblicitaria