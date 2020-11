Dopo appena due anni dall’arrivo sul mercato italiano, Iliad è stata l’azienda che ha visto crescere a ritmo costante la sua user base e il suo fatturato, arrivando adesso a rappresentare il quarto operatore telefonico dopo TIM, Vodafone e WINDTRE. Il successo di Iliad non è solo da ricercare nell’aggressiva campagna di marketing e nelle offerte a buon mercato, ma è anche merito dell’approccio completamente differente verso il cliente, a partire dall’assenza di rimodulazioni.

Cresce il fatturato e il numero di utenti

In queste ore l’azienda pubblica i risultati fiscali relativi al Q3 2020, un trimestre che segna un vero e proprio boom di entrate con il 56% in più di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019. Crescono, e di molto, anche il numero di nuovi utenti registrati tra luglio e settembre 2020, +580.000, mentre il fatturato del Q3 2020 si chiude con 171 milioni di euro.

Ad oggi, con più di 6,8 milioni di utenti, Iliad detiene il 9% del mercato telefonico e non è assurdo pensare che questi numeri continueranno a crescere anche durante il Q4 2020. Cresce il numero degli impianti 4G che ormai superano le 5000 unità, mentre si guarda all’estate del 2021 per l’arrivo delle offerte per quanto riguarda la telefonia fissa.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche