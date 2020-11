Quando si parla dei miglior smartphone Android è praticamente impossibile non nominare Google Pixel 5, un terminale che ci ha profondamente colpiti per le sue qualità, la pulizia di Android 11 e ovviamente la componente fotografica sempre al top – potete leggere le nostre impressioni complete nella recensione Google Pixel 5.

Qualche problema di gestione audio

In queste ore, però, sembra che un nuovo bug stia rendendo la vita difficile ad alcuni utenti muniti dell’ultima creatura di Google. Infatti, dopo il (non) problema relativo al gap del display su alcuni lotti di smartphone, ultimamente si sta parlando di un bug che interessa la componente audio di Google Pixel 5.

Sia sul forum della community ufficiale che su Reddit, diversi utenti segnalano la presenza di un particolare bug che si manifesta in uno dei due modi:

il volume audio cala drasticamente durante la visione di un video senza alcun motivo;

l’audio di sistema che schizza alle stelle e che rende fastidioso digitare sulla tastiera, effettuare screenshot, foto, eccetera.

In entrambi i casi gli utenti hanno sottolineato di non aver minimamente modificato il volume tramite il bilanciere, anzi. Un portavoce ha dichiarato quanto segue: “Con ogni nuovo telefono Pixel lavoriamo per aumentare i volumi per assicurarci che i clienti non perdano chiamate e notifiche importanti. Su Pixel le impostazioni per le suonerie e le notifiche sono collegate insieme, quindi queste modifiche al volume influiscono su entrambe queste impostazioni. Grazie per il tuo feedback su queste impostazioni e lavoreremo per apportare miglioramenti nei futuri aggiornamenti su Pixel 5.”

Si spera che Google investa un po’ di energie per cercare di individuare la fonte di questo problema e provveda a risolverlo tramite un semplice fix software. Infine, ci teniamo a precisare che il modello di Google Pixel 5 presente in redazione non è interessato dal bug in questione.

