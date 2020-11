Tutti sanno che i Google Pixel sono molto spesso indicati come i miglior smartphone Android per quanto riguarda la qualità fotografica e il motivo principale è legato all’incredibile lavoro software che l’applicazione Google Fotocamera è in grado di fare.

Ecco GCam 8.0 per Xiaomi, POCO e Redmi

Integrata di default in tutti gli smartphone di Google, la grande community di modding ha da sempre puntato gli occhi sull’app sviluppata dal colosso di Mountain View per renderla disponibile anche sulla miriade di smartphone Android non Pixel. Questo ha portato allo sviluppo del “progetto GCam”, ovvero delle particolari versioni dell’applicazione Google Fotocamera da installare facilmente anche su smartphone di altre aziende.

In queste ore Arnova, uno dei team di sviluppatori più acclamati per quanto riguarda i porting dell’app, ha rilasciato l’APK per installare la GCam 8.0 in tutti questi smartphone di Xiaomi, Redmi e POCO: Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, POCO X3, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9, Redmi Note 9S, Xiaomi Mi 9T Pro e Redmi Note 7 Pro.

Come installare GCam 8.0 negli Xiaomi, POCO e Redmi

La versione 8.0 della GCam porta con sé un gran numero di novità, fra cui:

nuova interfaccia per il menu delle impostazioni;

toggle rapido per cambiare la risoluzione video;

attivazione automatica della modalità non disturbare durante la registrazione di video;

supporto alla registrazione video a risoluzione 4K a 60 fps;

miglioramenti della IA;

controllo della esposizione per le foto HDR;

molto altro.

La versione 8.0 della Gcam può essere installata solo negli smartphone muniti di Android 10 e del supporto alle API camera2 – potete controllare il supporto alle API camera2 scaricando quest’app dal Play Store. Per installare GCam 8.0 negli smartphone Android di Xiaomi, POCO e Redmi basta scaricare l’APK, installarlo e premere sull’icona di Google Fotocamera visibile nella home screen o nell’app drawer.

