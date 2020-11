Con il Black Friday che si fa giorno dopo giorno sempre più vicino, anche ASUS svela una interessante campagna sconti che ha come scopo quello di avvicinare gli utenti Android ad alcuni dei miglior smartphone Android realizzati dal colosso taiwanese.

Tanti smartphone in sconto

Nel dettaglio, con la campagna “Black Weeks“, l’azienda ha in piano sconti davvero interessanti per tre smartphone Android di fascia premium come:

ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro rappresentano la punta di diamante dell’offerta mobile di ASUS per quanto riguarda gli smartphone top di gamma. Entrambi muniti di un comparto hardware di altissimo livello, la loro peculiarità è legata alla particolare fotocamera pop-up che offre al display una superficie senza interruzioni dovute all’assenza del sensore selfie. ASUS ROG Phone 3, invece, è il punto di riferimento per quanto riguarda il gaming su smartphone grazie ad un display a 144 Hz ed un hardware scattante in qualsiasi situazione.

Ecco i link rapidi per accedere alle offerte Black Weeks di ASUS: