La prossima serie di smartphone Xiaomi di fascia alta, Xiaomi Mi 11, potrebbe fare affidamento su alcune migliorie tecniche decisamente importanti. L’altro giorno avevamo parlato, infatti, della possibilità che l’azienda cinese potrebbe integrare un display curvo su tutti e quattro i lati su Xiaomi Mi 11, mentre in queste ore un inedito leak punta alla qualità (intesa come risoluzione) e al refresh rate atteso per Xiaomi Mi 11 Pro.

Si parla di un display QHD+ a 120 Hz

Secondo il leaker sembra che Xiaomi Mi 11 Pro monterà un display a risoluzione QHD+ con refresh rate a 120 Hz, un bel passo in avanti rispetto a quello di Xiaomi Mi 10 Pro. L’attuale modello di fascia alta, infatti, come abbiamo visto all’interno della recensione Xiaomi Mi 10 Pro, presenta un display a risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz.

Il presunto arrivo di un display con queste specifiche indica almeno una novità importante: Xiaomi sarebbe pronta a competere con aziende di altissimo livello puntando non solo sull’implementazione di processori di nuova generazione, ma anche su display di alto livello.

Un pannello di questo genere necessita evidentemente di un comparto hardware in grado di offrire un’esperienza utente impeccabile, cosa che dovrebbe essere garantita dall’arrivo del processore Qualcomm Snapdragon 875, di cui Xiaomi dovrebbe essere la prima azienda a farne uso proprio con la serie Xiaomi Mi 11.

