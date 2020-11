Nelle ultime settimane si parla sempre più spesso della gamma Samsung Galaxy S21, a maggior ragione da quando sempre più fonti convergono nel sottolineare che la serie di smartphone top di gamma di Samsung dovrebbe arrivare con diversi mesi di anticipo rispetto alla passata, già forse durante il mese di gennaio.

Zoom ottico come mai visto prima

Uno degli aspetti più importanti e attesi dei nuovi smartphone è evidentemente legato alle qualità fotografiche e ai sensori scelti, ed in queste ore il leaker Ice Universe pubblica su Twitter alcune informazioni decisamente interessanti. Secondo il leaker, infatti, Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe fare affidamento sul più “importante sistema di zoom ottico ad oggi conosciuto“.

Lo smartphone dovrebbe offrire un sensore da 10 MP con zoom 3X 1/2.8″ da 1.22 μm e un sensore da 10 MP con zoom 10x 1/2.8″ da 1.22 μm. Per entrambi viene indicata la presenza del dual phase detection, una tecnologia in grado di garantire una messa a fuoco stabile e rapida.

Non è ancora chiaro se il colosso sudcoreano deciderà di portare su Samsung Galaxy S21 anche il sensore ToF ISOCELL Vizion 33D di cui sono attese importanti novità nel campo AR/VR e non solo. Rumor a parte, è lecito attendersi molte novità per la nuova serie di smartphone di fascia alta, come ad esempio il chiacchierato supporto alla S Pen e la scheda tecnica da urlo.