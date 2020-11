A partire da oggi, 16 novembre 2020, sono ufficialmente aperti i preordini per OnePlus Nord N10 5G, figlio mediano della neonata serie Nord del brand cinese. Il discorso vale sia per il sito ufficiale di OnePlus che per Amazon.

Presentato in coppia con il più economico OnePlus Nord N100, il modello N10 5G non si è dimostrato all’altezza del capostipite OnePlus Nord, anzi finora ha probabilmente raccolto più perplessità che consensi.

I dubbi che circondano OnePlus Nord N10 5G riguardano una dotazione tecnica non esente da sbavature, ma soprattutto un posizionamento di prezzo che lo avvicina fin troppo al primo Nord, rispetto al quale non ha motivi per farsi preferire.

OnePlus Nord N10 5G: sono partiti i preordini

Nel caso in cui siate tra coloro che non convidono queste perplessità, ma anzi non vedete l’ora di mettere le mani su OnePlus Nord N10 5G, sappiate che proprio oggi sono partiti i preordini, sia sul sito ufficiale che su Amazon.it.

Il prezzo naturalmente è quello di listino, ovvero 349 euro, e la dotazione tecnica è quella che vi abbiamo descritto approfonditamente nella nostra pagina dedicata:

ONEPLUS NORD N10 5G: PREZZO, CARATTERISTICHE, USCITA E NOTIZIE

Prima di lasciarvi ai link per l’acquisto, è necessaria una precisazione: sebbene i preordini siano già disponibili su entrambi gli store già adesso, l’open sale sul sito ufficiale OnePlus sarà il 20 novembre, mentre su Amazon occorrerà attendere fino al 27 novembre. Ecco i link per i preordini:

Qualora questo modello non vi abbia convinti e abbiate deciso di optare per il base di gamma del brand, sappiate che è già disponibile a 199 euro sugli stessi store appena citati: