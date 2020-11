In questo periodo l’attenzione degli utenti è rivolta alle offerte speciali in vista della stagione natalizia, iniziata la scorsa settimana con il Single’s Day e che proseguirà nei prossimi giorni con numerose offerte che precedono il Black Friday.

Sono però numerosi gli store online che propongono con grande regolarità una serie di promozioni speciali e codici sconto. Tra questi oggi vi segnaliamo HONOR, brand che dovrebbe presto staccarsi da Huawei per essere gestito da una nuova proprietà. Si tratta di offerte disponibili sullo store ufficiale con codici sconto da applicare su alcuni prodotti o a fronte di un minimo d’ordine.

Partiamo con una serie di codici sconto, che non possono essere cumulabili tra di loro ma che possono in ogni caso essere utilizzati anche su prodotti già in promozione per ottenere un ulteriore sconto.

Codici sconto per prodotto HONOR

I codici sconto sono validi fino al 30 novembre

Altre promozioni HONOR

In vista del Black Friday HONOR ha lanciato una serie di promozioni legate ad alcuni dei propri prodotti, tra cui smartphone, smartwatch, smartband, cuffie e altri accessori. Ecco le più interessanti, che possono diventare ancora più allettanti utilizzando i codici sconto che vi abbiamo segnalato in precedenza.

Anche in questo caso le offerte sono valide fino al 30 novembre, quando di fatto si concluderà il periodo del Black Friday con la giornata del Cyber Monday. Approfittatene per i vostri regali di Natale e risparmiare con la certezza di avere il supporto ufficiale del produttore.