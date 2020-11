Se avete deciso di acquistare Huawei Mate 40 Pro, uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati nella seconda parte del 2020, c’è una cosa che dovreste sapere prima di scegliere la custodia da abbinare a tale device.

Fate attenzione alla custodia che scegliete

Stando a quanto reso noto da Bruce Lee, Vice Presidente di Huawei, nel rispondere su Weibo ad un utente che ha riscontrato qualche problema con il suo nuovo accessorio, le custodie in materiale metallico potrebbero peggiorare l’esperienza complessiva che lo smartphone è in grado di offrire.

Tale tipo di di materiale, infatti, causa interferenze con il segnale GPS e ciò significa che il telefono, per compensare il segnale debole, userà più energia per captare segnali più forti, portando ad un consumo della batteria maggiore e ad una conseguente diminuzione dell’autonomia.

Solitamente le custodie per smartphone sono realizzate con altri materiali ma, in alcuni casi, potrebbero avere delle piccole parti in metallo per aumentare la resistenza. Quindi è bene fare un po’ di attenzione.

Huawei Mate 40 Pro ha un display da urlo

E sempre Bruce Lee ha esaltato le potenzialità del display degli smartphone della serie Huawei Mate 40, capace di supportare un sistema di gestione completa del colore.

In particolare, Huawei Mate 40 Pro ha due differenti modalità di colore:

Normal : tonalità di colore naturali

: tonalità di colore naturali Vivid: tonalità di colore vivaci

Per regolare tale feature è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione Display e luminosità e quindi selezionare Modalità colore e temperatura e scegliere quella preferita.

Stando a quanto reso noto dal produttore, il sistema identifica automaticamente se il formato standard della sorgente o dell’app è sRGB, P3 o HDR e quindi utilizza la mappatura della gamma di colori e altri algoritmi per adattarsi automaticamente.

Inoltre, Bruce Lee ha aggiunto che, in termini di design spettrale, il pannello degli smartphone della serie Huawei Mate 40 riduce la sorgente di luce blu per fornire una migliore protezione degli occhi, vantando anche un sistema anti-sfarfallio per offrire un’esperienza migliore.

