ho. Mobile, dal 16 al 27 novembre 2020, regala un buono da 20 euro da spendere per l’acquisto di alcuni dispositivi Xiaomi per tutti gli utenti che acquistano una SIM ricaricabile online con spedizione a domicilio. L’operatore sottolinea che il codice promozionale da 20 euro da utilizzare sullo store ufficiale mi.com, potrà essere utilizzato entro e non oltre il 30 novembre 2020 per acquistare prodotti con una spesa minima pari a 20 euro.

Tanti device Xiaomi fra cui scegliere

Sono davvero tantissimi i prodotti Xiaomi in promozione, fra cui:

Xiaomi Mi Band 4;

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic;

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds;

Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite;

Xiaomi Mi Home Security Camera 360°;

Xiaomi Mi Portable Air Pump;

Xiaomi Mi body Composition Scale 2;

Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500;

Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2;

tanti altri.

Per partecipare alla promozione dell’operatore telefonico è fondamentale l’adesione tramite il sito ufficiale di ho. Mobile, per una qualsiasi offerta, per l’acquisto di una SIM ricaricabile ad uso privato con traffico dati e voce oppure solo dati.

È molto importante indicare la modalità di consegna della SIM a domicilio (le spese di spedizione non sono incluse); diversamente, richiedendo il ritiro della SIM ricaricabile presso una delle edicole operative, non comporterà la possibilità di utilizzare il voucher da 20 euro per i prodotti Xiaomi.

