Vodafone ha pubblicato il suo report finanziario relativo al semestre chiuso il 30 settembre 2020, che vede in Italia una flessione dei clienti nel segmento mobile: a far sorridere l’operatore rosso ci pensa però ho. Mobile, che nel nostro Paese raggiunge i 2,2 milioni di clienti.

ho. Mobile vale il 50% del mercato europeo dei MVNO Vodafone

Continua a crescere ho. Mobile, l’operatore virtuale attivo in Italia dal giugno 2018: il MVNO Vodafone ha raggiunto i 2,2 milioni di clienti, facendo segnare un +200.000 rispetto allo scorso giugno e un +404.000 nell’arco dell’ultimo semestre. Basandoci sui dati diffusi da Vodafone relativi ai vari MVNO sparsi per i mercati chiave (ho. Mobile in Italia, VOXI nel Regno Unito, Lowi in Spagna e Otelo in Germania), gli utenti del virtuale sono quasi il 50%: il totale è infatti di 4,5 milioni.

Buoni risultati da parte di Vodafone anche per quanto riguarda la rete fissa, con i ricavi che salgono del 4,4% (611 milioni di euro nel semestre), con 2.956.000 clienti in banda larga (in salita rispetto ai 2.949.000 di giugno) e 1.090.000 clienti convergenti. Dove non può sorridere Vodafone è nei numeri dei clienti di rete mobile: se escludiamo i MVNO, l’operatore rosso scende a 18.743.000 utenti (19.017.000 a giugno), proseguendo con una calo ormai piuttosto costante.

Siete passati anche voi a ho. Mobile, magari proprio da Vodafone? Come vi state trovando? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto.

