Ci spiace aprire così ma è inutile girarci intorno e creare false aspettative: Google ci snobba nuovamente con il lancio della nuova colorazione del Google Pixel 4a, dopo aver deciso di non commercializzare Pixel 5 e 4a 5G qui in Italia.

Google Pixel 4a Barely Blue

Come avrete capito, la nuova colorazione azzurra, chiamata Barely Blue, del Google Pixel 4a è stata annunciata questa sera da Google ma, udite udite, è disponibile in vari Google Store in giro per il mondo tranne quello italiano, non si sa bene per quale motivo.

Non sappiamo se e quando arriverà nel nostro Paese, resta il fatto che per il momento non è disponibile nel Google Store italiano, dove c’è solo l’anonima colorazione nera. Google, insieme alla nuova colorazione del Google Pixel 4a, ha annunciato anche una promozione per il Black Friday.

Ora come ora non ci sono prodotti in offerta, ma c’è una pagina dedicata, visualizzabile qua, nella quale dal 20 novembre saranno online tutti i prodotti in sconto per la settimana del Black Friday, per cui per il momento bisogna solo tenersi pronti e ne riparleremo fra qualche giorno.

