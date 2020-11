Sebbene gli smartphone odierni sono spesso muniti di batterie da 5000 mAh in su – la recensione di Samsung Galaxy M51 ne è la prova lampante con la sua batteria da ben 7000 mAh -, in alcuni casi è bene avere a disposizione un power bank per caricare al volo il proprio smartphone (e non solo) e continuare così ad utilizzarlo.

Leggeri, intelligenti, sicuri e affidabili

In queste ore Duracell porta su Amazon i power bank di nuova generazione da 6700 mAh e 10050 mAh. Portatili, intelligenti e sicuri, con un design decisamente singolare che riprende quello di una classica batteria Duracell, i power bank sono in grado di erogare 18 watt di corrente e sfruttare la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0.

Sono dotati di due porte USB (una USB Type-A e una USB type-C), i power bank Duracell permettono di collegarle in ponte due dispositivi mentre il sistema dual charging offre la possibilità di caricare i propri dispositivi e anche il power bank.

Previous Next Fullscreen

Con 3 anni di garanzia e grazie a 10 funzionalità di sicurezza integrate per garantire la ricarica senza andare incontro a pericoli, i power bank Duracell sono completamente affidabili e trasportabili anche in aereo.

Acquista la nuova generazione di power bank Duracell

Potrebbe interessarti anche: miglior power bank