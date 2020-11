A ridosso della fine di questa estate ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro venivamo ufficialmente presentat svelando ancora una volta una particolare e funzionale fotocamera posteriore pop-up, simile a quella che avevamo già visto e conosciuto con ASUS ZenFone 6 ma questa volta migliorata.

Novità aggiornamento 29.14.53.5 ASUS ZenFone 7 e 7 Pro

In queste ore viene svelato il rollout dell’aggiornamento 29.14.53.5 per gli smartphone ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) e ASUS ZenFone 7 Pro (ZS671KS). Da quel poco che viene condiviso dalla nota ufficiale ASUS, sappiamo che l’update porta con sé alcune piccole novità che vanno per lo più a migliorare l’esperienza utente durante l’utilizzo dei due dispositivi di fascia alta.

Infatti, il changelog ufficiale fa riferimento a queste novità:

miglioramento della stabilità della fotocamera;

miglioramento della sensibilità del touch;

aggiornamento delle patch di sicurezza di Android (non viene specificato a quale mese);

attivazione di default della funzione di download automatico dei nuovi aggiornamenti software sotto rete Wi-Fi.

Come aggiornare ASUS ZenFone 7 e 7 Pro

L’aggiornamento 29.14.53.5 per ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) e ASUS ZenFone 7 Pro (ZS671KS) è attualmente in fase di rollout ad ondate, pertanto potrebbe volerci un po’ prima che vi verrà notificata la disponibilità. In ogni caso potete controllare manualmente il suo arrivo tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software all’interno delle impostazioni generali del telefono.

