Una delle più grandi novità introdotte da Windows 10 è indubbiamente “Il mio Telefono”, che grazie ai recenti aggiornamenti permette di eseguire applicazioni Android anche all’interno di un computer Windows.

Se però possedete un vecchio computer con Windows 7/8 o state assemblando un nuovo PC, dovrete mettere in conto qualche centinaio di euro per la licenza del sistema operativo e per quella di Office, nel caso vi servano applicazioni come Word ed Excel.

Grazie alle offerte di CDKDeals tutto questo è solo un brutto ricordo, visto che con pochi euro potete acquistare licenze di Windows 10, in tutte le sue varianti, così come di Office, sia in versione 2016 che in versione 2020. Oggi, utilizzando il codice sconto CKTD20 potete risparmiare il 20% sul prezzo di acquisto delle nuove licenze. Ecco le migliori offerte per voi, ricordando che i prezzi indicati sono già comprensivi dello sconto del 20%:

Come vedete dunque bastano poco più di dieci euro per una licenza di Windows 10 Professional, da utilizzare per aggiornare un vecchio PC o per un nuovo dispositivo appena acquistato. E se avete la necessità di abbinare una licenza di Office potete sfruttare uno dei tanti bundle a vostra disposizione per un ulteriore risparmio.

Ricordate che da CDKDeals non vi fornirà una scatola con un supporto fisico per l’installazione ma la sola chiave di licenza da utilizzare per attivare il software Microsoft. Una volta completato il pagamento riceverete immediatamente il codice di licenza per ottenere un’attivazione genuina permanente.

Potete visitare il sito Microsoft per scaricare la versione più aggiornata di Windows 10 e delle varie versioni di Office, a seconda della versione che avete acquistato o che intendete acquistare.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione dunque, e ricordate di utilizzare il codice CKTD20 per ottenere uno sconto del 20% rispetto al prezzo standard delle licenze indicate.

Informazione Pubblicitaria