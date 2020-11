Il Black Friday è ormai un’iniziativa che in tanti associano ad Amazon e quest’anno il colosso dell’e-commerce spegnerà la sua decima candelina proprio nella settimana che dà il via ufficiale alla stagione degli acquisti natalizi.

Ebbene sì, sono trascorsi dieci anni dall’esordio di Amazon in Italia, piattaforma che è andata via via crescendo, ampliando i settori degli articoli che tratta e imponendosi tra le aziende leader del settore del commercio elettronico.

Dieci anni di crescita senza sosta

E se vi state chiedendo quale sia stato il primo prodotto acquistato in Italia su Amazon, la risposta non è un telefono: a quanto pare, infatti, si tratta del libro per bambini The Gruffalo (in inglese), di Axel Scheffler, acquistato il 23 novembre 2010.

In occasione della ricorrenza del decimo compleanno, il team di Amazon ha deciso di pubblicare una panoramica dei prodotti e delle categorie che hanno riscosso più successo nel nostro Paese durante le varie edizioni del Black Friday (dal 2010 al 2019) e la classifica è guidata da una categoria che in molti non avrebbero mai pensato potesse trovarsi al primo posto:

Libri per bambini e ragazzi Accessori wireless Accessori per il computer Home Decor Casalinghi Illuminazione Libri di letteratura e studi letterari Wireless Bluetooth Cura della persona Memorie per computer

Nel nostro Paese il Black Friday è divenuto popolare nel 2013 e da quell’anno è l’appuntamento più atteso dagli utenti per i propri acquisti online (e ciò sia per i regali natalizi che per la ricerca di prodotti da usare tutti i giorni al prezzo più vantaggioso).

I prodotti più acquistati in Italia nei Black Friday

E così il prodotto più acquistato in assoluto in tutte le edizioni di Black Friday è la confezione di pastiglie per la lavastoviglie Finish, seguita da Amazon Fire TV Stick e dagli spazzolini elettrici Oral B Pro. Chiudono la top 5 Amazon Echo Dot Amazon e l’eReader Kindle Paperwhite.

Ma ogni città ha le sue preferenze in termini di acquisto e le seguenti due classifiche ci mostrano quanto diversi siano i gusti dei cittadini romani da quelli milanesi:

Milano

Kindle Paperwhite Finish Pastiglie Lavastoviglie All in 1 Spazzolini elettrici Oral-B Pro Fire TV Stick Amazon Echo Dot Memoria USB 3.0 (3.1 Gen 1) Lexar da 64 GB Grooming Kit Philips Serie 7000 Brita Maxtra + Filtri, cartucce per caraffe filtranti ghd Gold, piastra per capelli professionale Amazon Echo

Roma

Finish Pastiglie Lavastoviglie All in 1 Kindle Paperwhite Fire TV Stick Spazzolini elettrici Oral-B Pro Memoria USB 3.0 (3.1 Gen 1) Lexar da 64 GB Amazon Echo Dot Grooming Kit Philips Serie 7000 ghd Gold, piastra per capelli professionale Tastiera Wireless Logitech Amazon Echo

Amazon ci tiene anche a ricordare il successo in Italia del servizio Prime Now che, da quando è stato lanciato ad inizio novembre 2015, è stato molto sfruttato dagli utenti, soprattutto per quanto riguarda i prodotti alimentari.

Ricordiamo che quest’anno il Black Friday su Amazon avrà luogo da venerdì 20 novembre a lunedì 30 novembre. Buoni acquisti: