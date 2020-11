Il team di Sensor Tower ha pubblicato la classifica dei 10 giochi mobile più scaricati a livello globale nel mese di ottobre 2020, realizzata sulla base dei dati ricavati dalla piattaforma Store Intelligence.

Prima di scoprire quali sono stati i giochi più scaricati lo scorso mese, è necessario ricordare che la classifica include i download da App Store e Google Play Store dall’1 ottobre al 31 ottobre 2020 (soltanto le installazioni uniche) e non tiene conto delle app Google ed Apple preinstallate e degli store Android di terze parti.

I 10 giochi più scaricati ad ottobre 2020 secondo Sensor Tower

Il primo posto della speciale classifica di Sensor Tower spetta ad Among Us, che anche ad ottobre resta il gioco mobile più scaricato a livello globale (e ciò vale per entrambi gli store mobile) con circa 74,8 milioni di installazioni (dato che rappresenta un aumento di circa 50 volte rispetto ad ottobre 2019). I Paesi nei quali tale gioco ha riscontrato il successo più elevato sono stati l’India (circa il 15% dei download totali) e gli Stati Uniti (circa l’11,6%).

Il secondo posto della classifica è occupato da Subway Surfers, che ad ottobre 2020 ha fatto registrare 19,8 milioni di installazioni (con un aumento del 13,7% su base annua). I Paesi nei quali sono stati registrati più download sono stati l’India (27,3%) e il Brasile (8%).

La classifica dei 10 giochi più scaricati a livello globale prosegue con Join Clash 3D, Garena Free Fire, Genshin Impact, Stair Run, Cube Surfer, Tiles Hop, Emoji Puzzle e My Talking Tom Friends.

La classifica relativa ai device Android

Per quanto riguarda i soli dispositivi Android, la classifica dei giochi più scaricati ad ottobre 2020 vede nel podio Among Us, Garena Free Fire e Join Clash 3D.

Seguono nell’ordine Subway Surfers, My Talking Tom Friends, Tiles Hop, Cube Surfer, Stair Run, Ludo King ed Emoji Puzzle.

Tra questi giochi ci sono anche i vostri titoli preferiti?

