WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, introduce anche per gli utenti Android alcune nuove funzionalità di gestione avanzata per gli sfondi delle chat; le novità arrivano nella versione di beta dell’app, dopo aver già fatto il loro esordio nella versione per iOS.

Nuove funzionalità per gli sfondi di WhatsApp

Andiamo quindi al sodo di quelle che sono le novità introdotte da WhatsApp nella gestione degli sfondi:

possibilità di impostare uno sfondo differente per ciascuna chat

possibilità di modificare l’opacità dello sfondo

ampia scelta di sfondi con 32 immagini nell’album “Bright”, 29 nell’album “Dark” oltre alle tinte unite e agli sfondi personalizzati

nel caso di scelta per la tinta unita, possibilità di inserire anche i noti disegnetti WhatsApp Doodles

Le novità stanno arrivando nella versione beta di WhatsApp, ma anche se doveste disporre di tale versione potrebbe volerci qualche tempo prima di poter sfruttare queste nuove funzionalità. Fateci sapere con un commento qui sotto se le avete già sbloccate e provate.