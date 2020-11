Nelle scorse ore il team di Rabona Mobile ha pubblicato sul sito ufficiale un’importante novità che riguarda tutti i clienti di questo operatore telefonico virtuale e che dovrebbe garantire loro un importante miglioramento dell’esperienza generale di utilizzo.

Stando a quanto reso noto attraverso una comunicazione sul blog, infatti, da questo mese inizia il graduale spegnimento della rete 3G, che sarà sostituita da quella 4G di Vodafone.

Questo è il messaggio pubblicato:

Per proseguire il potenziamento delle infrastrutture di rete e per favorire una migliore esperienza con servizi di nuova generazione, a partire da Novembre 2020 e fino a fine Gennaio 2021, effettueremo un graduale spegnimento della rete 3G che è sostituita con quella 4G.

​Questo potrebbe comportare dei disservizi durante la navigazione nel caso in cui il tuo smartphone non sia abilitato al 4G. Per continuare a sfruttare le funzionalità della nostra rete accertati che il tuo smartphone supporti la navigazione in 4G e che sia abilitato al 4G LTE.

​Per ogni necessità di chiarimento chiama il Sevizio Clienti Rabona.