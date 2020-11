OnePlus 8T, lo smartphone con cui il brand cinese era tornato a mostrare quel lato di sé tanto apprezzato da fan e addetti ai lavori (prima dei discutibili N10 5G e N100), sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software all’insegna dei fix e dei miglioramenti di stabilità.

Insieme al Samsung Galaxy S20 FE 5G, OnePlus 8T è sicuramente uno degli smartphone più interessanti dell’ultimo periodo sotto il profilo dell’equilibrio e del rapporto qualità/prezzo (li ha avete visti incrociare i guantoni nel nostro confronto?).

Sin dalla sua presentazione ufficiale avvenuta esattamente un mese fa, lo smartphone ha ricevuto un buonissimo trattamento da OnePlus sul piano degli aggiornamenti della OxygenOS 11, con fix vari chiamati a correggerne i peccati di gioventù (anche se ne è da poco emerso un altro).

OnePlus 8T: le novità dell’aggiornamento alla OxygenOS 11.0.4.5

Adesso OnePlus 8T sta ricevendo un nuovo update, che lo porta alla versione software OxygenOS 11.0.4.5. Come sempre, la comunicazione dell’inizio del roll out è arrivata sul forum ufficiale della casa cinese.

Come potete vedere dallo screenshot riportato, il pacchetto OTA in arrivo presenta dimensioni di 105 MB e non contiene nuove patch di sicurezza mensili (rimagono quelle di ottobre 2020).

Il registro delle modifiche segnala piuttosto dei fix relativi al funzionamento dell’NFC e della stabilità delle chiamate. Qui di seguito trovate il changelog integrale, anche se, al netto dei due fix appena segnalati, non si rilevano altre novità rispetto alla build rilasciata pochi giorni fa.

Changelog della OxygenOS 11.0.4.5 per OnePlus 8T:

System

Optimized the call stability Improved system power consumption performance to reduce heating Improved mis-touch prevention to offer better gaming experience Optimized fluidity with some mainstream games to reduce lagging risks Optimized user experience with Alert Slider by adding toast messages when switching among the 3 modes Fixed the issue that the status bar kept hovering on the screen in landscape mode Fixed the issue that NFC cannot be turned on in a small probability



Camera

Optimized the imaging effect to bring you with better shooting experience Improved camera stability



Network

Optimized mobile network connection to improve the network intensity with signal Fixed the small probability issue with network interruption while playing games



Come aggiornare OnePlus 8T

Il nuovo aggiornameto software per OnePlus 8T è già in rilascio per la variante indiana, mentre il roll out per Nord America ed Europa è imminente. Insomma, non ci resta che aspettare qualche giorno prima di veder spuntare la classica notifica.

Se volete comunque effettuare un controllo manuale di disponibilità, vi basta aprire le Impostazioni dello smartphone, scorrere fino alla voce Sistema e quindi Aggiornamento Software.

Avete già ricevuto la OxygenOS 11.0.4.5 sui vostri OnePlus 8T? Ditecelo nei commenti.

