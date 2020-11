Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ si aggiornano in Italia e ricevono le patch di sicurezza di novembre 2020. Nonostante l’assenza nella lista dei dispositivi che dovrebbero ricevere Android 11 e One UI 3.0, i due flagship 2018 continuano a ricevere puntuali come ogni mese le correzioni di sicurezza: vediamo le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ fanno ancora parte della lista di smartphone con aggiornamenti garantiti ogni mese, e anche in questo novembre 2020 il produttore non delude le aspettative dei possessori. I due flagship 2018 stanno infatti ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento software con incluse le patch di sicurezza di novembre 2020.

Ormai gli utenti si dovranno abituare a changelog decisamente ristretti, soprattutto dopo l’avvento di una One UI 2.5 ricca di novità. I firmware G960FXXUCFTK1 e G965FXXUCFTK1 includono infatti sono le suddette patch di sicurezza, oltre ai soliti e generici miglioramenti nella stabilità del sistema, e il peso ne è una conseguenza: sono poco più di 100 MB quelli richiesti per l’installazione.

Per tutti i dettagli sulle falle di sicurezza chiuse con l’aggiornamento potete fare riferimento al sito Samsung dedicato.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

L’aggiornamento in questione è già disponibile per i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 italiani, a partire come (quasi) sempre dai modelli no brand (ITV). Per installarlo non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Se non doveste riuscire a trovarlo subito, attendete qualche ora e riprovate.

grazie a Lorenzo T. per la segnalazione e lo screenshot

