Su queste pagine ci siamo spessi congratulati con Samsung per quanto riguarda la tempestività nel rilascio delle patch di sicurezza, spesso addirittura anticipando Google. Il merito è dovuta alla rinnovata attenzione del colosso sudcoreano per il comparto software dei suoi prodotti, cosa che l’ha addirittura portata ad aggiornare Samsung Galaxy Tab S2, un dispositivo di 5 anni fa.

Novità aggiornamento G98XXU5ZTKA Samsung Galaxy S20+

In queste ore, però, Samsung si supera e rilascia già le patch di sicurezza di dicembre 2020. Sì, avete capito bene. Mentre è attualmente impegnata ad aggiornare i propri dispositivi con le patch di novembre, la versione G98XXU5ZTKA dal peso di 276.61 MB della beta della One UI 3.0 per Samsung Galaxy S20+ vede la presenza delle patch di sicurezza di dicembre.

Oltre a ciò, nel changelog che accompagna l’update trovano posto correzioni di bug, fix per la One UI, miglioramenti per quanto riguarda alcune gesture e molto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20+

L’aggiornamento firmware per Samsung Galaxy S20+ è attualmente in propagazione in Inghilterra per gli utenti iscritti al canale beta della One UI 3.0. Per aggiornare Samsung Galaxy S20+ basta entrare nel pannello Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Potrebbe interessarti anche: tutte le novità sulla One UI 3.0