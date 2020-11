La scorsa estate OPPO (e altre aziende) svelava la tecnologia di ricarica rapida Flash Charge da 125 W, una delle più interessanti di questo periodo e potenzialmente in grado di rivoluzionare il modo in cui ricarichiamo i nostri smartphone.

Si parla del prossimo Q1 2021

In quelle giornate si era parlato molto anche di quale potrebbe essere l’impatto della tecnologia da 125 W sulla salute della batteria, ma quest’oggi un leak pubblicato da Digital Chat Station punta l’attenzione su quando la Flash Charge da 125 W sarà disponibile sul mercato. Dalle sue informazioni sembra che OPPO abbia in programma di portare sul mercato la tecnologia Flash Charge 125 W a partire dal Q1 2021, possibilmente sulla nuova gamma di smartphone di fascia alta che non è ancora stata svelata.

La tecnologia fa affidamento sulla presenza di due celle 6C, il doppio rispetto a quelle presenti invece sulla Flash Charge 65 W, una nuova circuiteria interna, tre pompe di ricarica parallele ed un MCU integrato. L’alto wattaggio è potenzialmente in grado di ricaricare una batteria da 4000 mAh in appena 20 minuti – o al 41% in 5 minuti -, e per tale motivo la compagnia ha deciso di aggiungere 10 sensori di temperatura supplementari per tenere sotto controllo l’eventuale sviluppo di calore durante la ricarica.

Sebbene le informazioni di Digital Chat Station siano quasi sempre affidabili, è sempre bene attendere qualche indicazione ufficiale da parte di OPPO.