L’anno scorso Google Pixel 3a è stato lo smartphone più riparabile del 2019 secondo lo YouTuber JerryRigEverything. Oggi il famoso tecnico ha smontato Google Pixel 4a per farci vedere come è stato assemblato e per valutare quanto è riparabile rispetto al predecessore.

Google Pixel 4a smontato da JerryRigEverything: ecco com’è andata

Guardando il video si nota subito come l’approccio per lo smontaggio di Google Pixel 4a sia diverso dal solito. Questa volta non si inizia dalla rimozione della cover posteriore, bensì dalla rimozione dello schermo, azione che incrementa notevolmente il rischio dell’intera operazione.

Il display di Google Pixel 4 è infatti particolarmente sottile e il rischio di romperlo è concreto, visto che lo stesso YouTuber non è riuscito a risparmiarlo.

La rimozione degli altri componenti dello smartphone come scheda madre, speaker e fotocamera non sembra particolarmente impegnativa, ma per liberare la batteria da 3140 mAh è necessario un certo sforzo per rimuovere la cover posteriore incollata.

Nonostante il rischio nel rimuovere il display, nel complesso lo YouTuber si ritiene soddisfatto di come Google Pixel 4 è stato assemblato e valuta la riparabilità dello smartphone come “a buon mercato”, ma più rischiosa rispetto a Google Pixel 3a.

