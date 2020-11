Si fanno sempre più insistenti le voci e i rumor su Samsung Galaxy S21, la prossima generazione di telefoni top di gamma di Samsung previsti per colpire duro la concorrenza, soprattutto Huawei e Apple.

Galaxy S21 fa l’occhiolino alla S Pen

Sono ormai settimane che la maggior parte delle fonti convergono sul lancio previsto già per il mese di gennaio, ed in queste ore un importante leaker come Ice Universe butta il carico da novanta alimentando una voce che ormai circola da diverso tempo: “Samsung Galaxy S21 supporterà la S Pen“.

Sebbene le anticipazioni di Ice Universe siano quasi sempre azzeccate, è bene procedere con i piedi di piombo e trattare questa informazione con un rumor. Il supporto alla stylus di Samsung potrebbe avere un impatto piuttosto importante per la compagnia sudcoreana, soprattutto se si considera che la S Pen è la killer feature per antonomasia della serie Samsung Galaxy Note.

Se, ad esempio, la gamma Samsung Galaxy Note 20 (ed i modelli precedenti) ruota attorno alla S Pen ed integra l’alloggio per la stylus, il supporto previsto per Samsung Galaxy S21 potrebbe fare riferimento alla presenza del digitalizzatore al di sotto dell’atteso display a 120 Hz e a risoluzione 2K. Malgrado ciò, però, anche senza la presenza dell’alloggiamento dello stylus, l’arrivo della S Pen potrebbe portare alla “cannibalizzazione” delle vendite della nuova generazione di Samsung Galaxy Note, ma a questo punto si tratta solo di mere supposizioni.

Cosa ne pensate di questa notizia? Secondo voi ha senso offrire il supporto alla S Pen su Samsung Galaxy S21 o dovrebbe essere una esclusiva della serie Galaxy Note?