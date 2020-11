Dal lancio del servizio, gli unici modi per condividere i video clip degli ultimi 30 secondi del gameplay in Google Stadia consistevano nel registrare lo schermo, oppure scaricarli dall’app web Stadia e ospitarli nuovamente su YouTube.

Ora Google Stadia ha iniziato a lanciare la possibilità di condividere in modo più pratico gli screenshot e i video acquisiti, una funzionalità individuata in un teardown dell’APK a maggio.

Google Stadia semplifica la condivisione di screenshot e clip di gioco

Per utilizzare la feature è sufficiente aprire Google Stadia su Web, Android o iOS e scorrere fino in fondo per trovare il proprio elenco di acquisizioni. Un nuovo pulsante di condivisione aprirà una finestra di dialogo con l’opzione “Condividi tramite collegamento”, dove sarà possibile copiare il collegamento di acquisizione di Google Stadia appena creato, oppure condividere subito il link con altre app tramite i relativi pulsanti.

Le acquisizioni condivise possono essere visualizzate senza dover accedere a Google Stadia, in quanto gli screenshot vengono mostrati in un semplice visualizzatore, mentre i video clip vengono presentati in un lettore simile a YouTube, tuttavia non è possibile scaricare né gli screenshot né i videoclip, ma sono disponibili opzioni per segnalare eventuali contenuti offensivi. E’ inoltre possibile disabilitare l’opzione “Condividi tramite link” in qualsiasi momento.

I video clip includeranno presto anche l’audio della chat vocale in-game, inoltre un altro teardown dell’APK ha rivelato che screenshot e clip video potranno includere State Share. Con l’occasione ricordiamo che il 16 novembre Google svelerà una bella sorpresa per gli utenti Stadia.

