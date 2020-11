Ieri è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della decisione di Google di mettere un freno all’utilizzo gratuito di spazio sul cloud senza limiti, novità che va ad intaccare sia Google Foto che alcuni dei più popolari altri prodotti del colosso di Mountain View, inclusi Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni.

Gli unici utenti esclusi da questa radicale modifica sono i possessori degli smartphone della gamma Google Pixel anche se, a quanto pare, ciò non varrà per i futuri modelli.

Google ha confermato che i Google Pixel (dalla quinta generazione a quelle precedenti) manterranno tutti lo spazio di archiviazione gratuito di Google Foto in futuro e tale decisione è in parte dovuta al fatto che alcuni di questi dispositivi hanno garanzia a vita per lo storage gratuito, feature che viene spesso usata a fini di marketing.

Brutte notizie per i prossimi smartphone Google Pixel

Questa la precisazione che il colosso di Mountain View fa in una pagina dedicata al supporto:

Se hai un dispositivo Pixel 5 o versioni precedenti, le opzioni e i vantaggi della qualità di backup attuali rimangono invariati. I caricamenti in alta qualità dai dispositivi Pixel 2-5 continueranno a usufruire di spazio di archiviazione gratuito illimitato. Tuttavia, dopo il 1° giugno 2021, le foto e i video di cui hai effettuato il backup da altri dispositivi verranno inclusi nel calcolo dello spazio di archiviazione del tuo Account Google.

Per quanto riguarda i futuri smartphone Google Pixel, invece, pare che tali device non saranno idonei per l’archiviazione illimitata di foto e video e chi li acquisterà probabilmente dovrà scegliere se accontentarsi dei 15 GB messi da Gogle a disposizione di tutti gli utenti o se puntare su uno dei piani in abbonamento di Google One.

Chi pensava che anche gli smartphone della gamma Pixel del futuro avrebbero mantenuto il privilegio dell’utilizzo di spazio di archiviazione online senza limiti resterà deluso.